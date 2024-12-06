Население Ялты

Городские власти озвучили, что более сорока процентов жителей, это люди пенсионного возраста. Об этом заявила глава городской администрации Янина Павленко 5 декабря отвечая на вопросы в прямом эфире заявившая: «Ялта – это город пенсионеров.
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