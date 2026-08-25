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Морозов о структуре КХЛ: «Если вводить общую таблицу, то будут колоссальные затраты. Пока будем сохранять деление на дивизионы, чтобы команды меньше летали»

Президент КХЛ Алексей Морозов заявил, что деление на конференции и дивизионы в Фонбет Чемпионате КХЛ вызвано экономическими причинами.

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