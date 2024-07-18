Опубликован окончательный список российских спортсменов, которые выступят на Олимпиаде в Париже

Они будут состязаться в нейтральном статусе Международный олимпийский комитет в четверг, 18 июля, опубликовал окончательный список спортсменов из России, которые примут участие в Олимпийских играх 2024 года.
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