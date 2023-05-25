Владимир Путин: Трехсторонняя встреча с лидерами Армении и Азербайджана является прологом к миру

Президент Российской Федерации Владимир Путин сообщил, что трехсторонняя встреча с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым может стать «хорошим прологом» к урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе.
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