Владимир Путин: Трехсторонняя встреча с лидерами Армении и Азербайджана является прологом к миру

Президент Российской Федерации Владимир Путин сообщил, что трехсторонняя встреча с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым может стать «хорошим прологом» к урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе.