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Анчелотти про 1:1 с «Атлетико»: «Ничья неоднозначная – «Реал» был очень близок к победе. Но отчаяния нет, исход вполне прогнозировался»

«Ничья неоднозначная, ведь мы были очень близки к победе, но в то же время вполне закономерна в том плане, что соперник силен, обладает ресурсами и высоким мастерством.

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