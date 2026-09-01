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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Двоих фанатов «Факела» арестовали на двое суток за брошенные бутылки в концовке матча с «Зенитом». Им запрещено посещать спортивные мероприятия в течение 3 лет

Двое болельщиков «Факела» были задержаны за нарушения на матче с «Зенитом». В субботу воронежцы уступили на своем поле со счетом 0:1 в игре 6-го тура Альфа-Банк РПЛ .

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