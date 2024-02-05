Все автомобили такси призвали оснастить тревожной кнопкой для связи с полицией

Потому что в машине могут произойти различные ситуации Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил министру транспорта России Виталию Савельеву оснастить автомобили такси тревожной кнопкой для связи с полицией, сообщает RT.
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