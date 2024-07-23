Проявление ложной заботы, или Почему не стоит ждать опоздавших

Каждый знает людей, которые постоянно опаздывают. Они изо всех сил стараются на задерживаться, используют разные модные методы управления временем и занимаются самодисциплиной, но все повторяется снова и снова.
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