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Георгиев отразил 33 из 36 бросков в 5-м матче с «Виннипегом». У него 90% сэйвов в серии, 93,2% – в 4 победных матчах

«Колорадо» обыграл «Джетс» в пятом матче серии первого раунда Кубка Стэнли (6:3, 4-1).  Вратарь «Эвеланш» завершил серию с 4 победами в 5 играх при 90,0% сэйвов (в победных матчах – 93,2%) и коэффициенте надежности 3,03.

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