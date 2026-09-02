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Царьград

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Jeffrey Campbell поразил мир обувью без подошвы, цена неизвестна

Jeffrey Campbell поразил мир обувью без подошвы, цена неизвестна

Бренд Jeffrey Campbell удивил публику босоножками без подошвы, вызвав разногласия среди покупателей. В то же время, Маргарет Куэлли на премьере «Собачьи звезды» в привлечивших внимание балетках Chanel подчеркнула свою приверженность необычным модным решениям.

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