Jeffrey Campbell поразил мир обувью без подошвы, цена неизвестна

Бренд Jeffrey Campbell удивил публику босоножками без подошвы, вызвав разногласия среди покупателей. В то же время, Маргарет Куэлли на премьере «Собачьи звезды» в привлечивших внимание балетках Chanel подчеркнула свою приверженность необычным модным решениям.