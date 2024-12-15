Депутаты Госдумы предложили ввести льготную ипотеку для участников СВО

В Госдуме разработали концепцию новой льготной ипотеки для участников СВО со ставкой 2%. Документ, который уже направили в Минфин, представили члены комитета ГД по строительству и ЖКХ во главе с председателем Сергеем Пахомовым.
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