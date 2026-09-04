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Царьград

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Шевцов назвал выгоду США от "маршрута Трампа" в Армении

Шевцов назвал выгоду США от "маршрута Трампа" в Армении

В Совбезе предупредили о размещении американской инфраструктуры у границы с Ираном.Реализация проекта "Маршрут Трампа" на территории Армении позволит Соединенным Штатам разместить военную инфраструктуру в непосредственной близости от иранской границы.

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