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Царьград

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МВД раскрыло детали ДТП с пяти машинами в Подмосковье

МВД раскрыло детали ДТП с пяти машинами в Подмосковье

На Волоколамском шоссе в Красногорске столкнулись пять автомобилей. Инцидент произошёл около 14:50. Два человека обратились за медицинской помощью.

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