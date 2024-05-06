"А что такое Неизвестный Солдат ? — Это солдат, которого не было. Это памятник. — А как может быть памятник тому, кого не было ? — Те, кого не было, тоже имеют право на памятник.
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"А что такое Неизвестный Солдат ? — Это солдат, которого не было. Это памятник. — А как может быть памятник тому, кого не было ? — Те, кого не было, тоже имеют право на памятник.
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