Добрый Мир
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Добрый Мир

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Бойцы первого батальона из бывших солдат ВСУ принесли присягу России

Бойцы первого батальона из бывших солдат ВСУ принесли присягу России

Бойцы батальона имени Богдана Хмельницкого, первого подразделения, состоящего из бывших украинских военнопленных, поступили на службу в состав российского оперативно-боевого тактического формирования «Каскад» и принесли присягу России.

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Комментарии
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Лев Добрый
Ну вот, можете, если очень хотите!😎
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