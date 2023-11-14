Бойцы первого батальона из бывших солдат ВСУ принесли присягу России

Бойцы батальона имени Богдана Хмельницкого, первого подразделения, состоящего из бывших украинских военнопленных, поступили на службу в состав российского оперативно-боевого тактического формирования «Каскад» и принесли присягу России.
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