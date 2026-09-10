Депутат Бессараб объяснила, как получить пенсию в 100 тысяч рублей

Член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала, как россиянам добиться пенсии в размере 100 тысяч рублей.
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