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В сети появилось видео со звуками сирен после атаки беспилотников ВСУ города Туапсе

В сети появилось видео со звуками сирен после атаки беспилотников ВСУ города Туапсе

В сети опубликовали видео со звуками сирен в курортном городе Туапсе Краснодарского края.Кадры опубликовал Telegram-канал Baza, когда беспилотники ВСУ провели атаку на местный нефтеперерабатывающий завод.

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