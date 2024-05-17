В сети появилось видео со звуками сирен после атаки беспилотников ВСУ города Туапсе

В сети опубликовали видео со звуками сирен в курортном городе Туапсе Краснодарского края.Кадры опубликовал Telegram-канал Baza, когда беспилотники ВСУ провели атаку на местный нефтеперерабатывающий завод.
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