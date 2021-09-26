Мир в котором мы живём

60 100 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Геннадий Бережнов
    Уважуха Усику от православия! Один но какой, стоит десятерых!Православный витя...
  • Владимир Минаков
    "народ и не оплачивает эти дикие тарифы,"............... Оксана, Вы несколько ошибаетесь в этом определении. Это за о...Украина готова: о...
  • Самков Валерий
    Я не пытаюсь вас переубедить. Где то прочёл, что во время переписи 2001 года, 26 млн граждан Украины из 42, назвали с...Украина никому не...

Украина готова: она ждет сигнала от Вашингтона

Украина готова: она ждет сигнала от Вашингтона

Верховная рада Украины начала рассмотрение проекта государственного бюджета на 2022 год. Украинская власть рассчитывает в следующем году на: — рост реального ВВП в 3,8% (в нынешнем году рассчитывала на 4,6%, но вряд ли будет и три процента); — замедление инфляции до 6,2% (в нынешнем году расчет был на 7,3%, но, вероятно, выйдет до десяти процентов); — доходы государственного бюджета в объеме 1,27 триллиона гривен, или 44,3 миллиарда долларов (для сравнения: предварительный план доходов бюджета Москвы на 2021 год — 39,4 миллиарда долларов); — расходы — 1,44 триллиона гривен, или 50 миллиардов долларов.

Вернуться к статье
126
Обсудить
Надежда
Как мне нравится как Монтян назвала зеленского-зелебобик!) Видимо, он все время под кайфом, то ли обкурившись, то ли коки нанюхавшись...)
Борис Осипов
Борис Михайлович
У них то все плохо, зато у нас все на отлично!
Маруся Кацапова
Не иронизируйте...У вас в РФ минимальная пенсия выше в три раза чем в 404,при равных ценах на продукты.За коммуналку в 404, вообще молчу,вам такие цены не снились!
Леонид Руси
Что такое у них свобода... Это отказ общаться и жить одной семьёй со всеми нациями России... Но, свобода для них... это быть под пятой жидов и бандеровцев, иначе сожгут как в Одессе и Мариуполе... Ещё можно стоять на коленях и носить кастрюли на башке... И важнейшая часть свободы... свобода от денег. Анархия...
Виктор Василенко
у них минималка 17,5 тыс . рублей ?!
Владимир Минаков
Да, на бумаге так и есть. Вот только завод работает 4 часа в день, 4 дня в неделю. Зарплата бухгалтера 10 тыс гривень ( при работе полный месяц, 8х5х4 недели). По факту - завод в простое и зарплата - 2/3 от 5 тыс, т.е.3,0 тыс.гривень. За отопление дома газом - 400...450 кубов по 7,96гр/куб - 3150...3600 гривень - уже не хватает. А ещё другие платежи за коммуналку ( эл.эн., вода, канализация, вывоз быт отходов, налог на землю, инет, телефон), оплата д/сада, одежда, еда, лекарство, транспорт... Нарисовать воздушный замок легко, жить в нём - невозможно.
Оксана Головенко
У них средняя зарплата ниже "минимальной"... По данным Международной организации труда (МОТ) от 27.02.2021: Средняя зарплата жителей страны "У" составила $194 (14162 руб.), что в полтора раза ниже, чем в Белоруссии ($346) и более чем в три раза меньше, чем в России ($636). МВФ эту пропорцию подтверждает по доходам на одну душу "свидомую" и на наши, бессмертные, в РБ и РФ)))
Оксана Головенко
Читать страшно... Да народ и не оплачивает эти дикие тарифы, копит чудовищные долги... "Грабли" 90-х и по ним грустно "скачут"... Как-то они реже стали кричать "москаляку на гиляку" - вам не кажется?
Владимир Минаков
"народ и не оплачивает эти дикие тарифы,"............... Оксана, Вы несколько ошибаетесь в этом определении. Это за отопление квартир ещё некоторое время можно не платить: общий стояк разводки теплоносителя, порою, не позволяет квартиру отключить от системы. Но долги накапливаются и, согласно пару месяцев назад принятому закону, эти суммы, без суда, будут взысканы со счетов должников, даже с пенсионных. И то, что на жизнь останется "0" - никого не волнует. А вот в частном секторе - проще. Приехали, отрезали ввод и сиди без газа ( электричества, воды), восстановят после оплаты долгов и оплаты за восстановление системы... Я когда-то, лет 10 назад, судился с теплоснабжающей организацией - стояк в доме прогнил, отключен, но за тепло стабильно начисляли. Прошёл 3 городских и два апелляционных суда, пока доказал свою правоту ( а ситуация - в ванной в морозы зубная щётка примерзала к стакану и начальник абонслужбы заявлял: " Вы наших Правил не знаете - платили и платить будете...")
Сергей Морозов
Гладко было на бумаге да забыли про овраги.
Олег Ноткин
Исчезни с карт мира, усраина!!

Картина дня

наверх