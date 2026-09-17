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Пронедра

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Мошенники предлагают выплату ко Дню пожилого человека и крадут деньги

Мошенники предлагают выплату ко Дню пожилого человека и крадут деньги

Разбираем новую схему обмана мошенников с «выплатой ко Дню пожилого человека» и как не отдать последние сбережения лжесотрудникам Соцфонда.

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