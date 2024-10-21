"АтомЭнергоСбыт" начнет принимать платежи за твердые коммунальные отходы без комиссии

Жители Хакасии скоро смогут оплачивать твердые коммунальные отходы (ТКО) без комиссии. Для этого они могут воспользоваться услугами касс в офисах энергетических компаний или онлайн-сервисами "Атомэнергосбыта".
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