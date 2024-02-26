Струящийся костюм и улыбка на миллион: княгиня Шарлен на благотворительном гала-концерта

Князь и княгиня Монако прибыли в Куршевель фото: Социальные сети Княгиня Монако Шарлен блистала субботним вечером на благотворительном гала-концерте, который был организован Фондом княгини Монако и детей спортивного клуба Куршевеля.
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