Американские рестораны начали запрещать смартфоны

Заведения общепита как минимум в одиннадцати штатах США официально вводят ограничения на смартфоны. Подход напоминает отношение предыдущего поколения к сигаретам: как к тому, что вредит всему помещению, а не только курящему.
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