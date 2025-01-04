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Умар – о бое с Двалишвили: «Было бы наглостью назвать это легкими деньгами. Мераб хорош»

«Будет наглостью, если я скажу, что Двалишвили – легкие деньги. Думаю, это не так. Мераб хороший боец.

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