Координатору Русской Общины "шьют уголовку": Ранее мужчина обратился в прокуратуру из-за исламизации в регионе

Докатились, превращают Россию в кишлак. Ужас ужасный.Просто нет слов, какой бардак в стране. Одна коррупция везде, до такой степени всё это противно. В стране под названием Россия, Русь (от слова русский) русский человек не имеет права себя защитить, а азиатский пришелец имеет такое право и много других прав. О как!!!

Татьяна

Вы-бессовестный человек, если так отзываетесь о православных верующих. Просто БЕССОВЕСТНЫЙ, хотя хочется крепче выразиться в Ваш адрес. Один вопрос, почему при такой любви взасос к азиатам Вы находитесь не в одной из азиатских стран, а в России?В Азии Вы смогли бы в полной мере(на своей шкуре) почувствовать ответную любовь азиатов к Вам, они бы Вас там хорошо "приласкали,"на своей территории, и Вы бы им выразили своё прекрасное к ним отношение, а тут-Ваш глас вопиющего в пустыне, люди с Вами не согласны.