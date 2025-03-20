Медвежий угол
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Медвежий угол

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Координатору Русской Общины "шьют уголовку": Ранее мужчина обратился в прокуратуру из-за исламизации в регионе

Координатору Русской Общины "шьют уголовку": Ранее мужчина обратился в прокуратуру из-за исламизации в регионе

Avia.pro - СМИ Курганская область оказалась в эпицентре скандала, от которого волосы встают дыбом.

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Комментарии
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Татьяна
Докатились, превращают Россию в кишлак. Ужас ужасный.Просто нет слов, какой бардак в стране. Одна коррупция везде, до такой степени всё это противно. В стране под названием Россия, Русь (от слова русский) русский человек не имеет права себя защитить, а азиатский пришелец имеет такое право и много других прав. О как!!!
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3 час.
Татьяна
Вы-бессовестный человек, если так отзываетесь о православных верующих. Просто БЕССОВЕСТНЫЙ, хотя хочется крепче выразиться в Ваш адрес. Один вопрос, почему при такой любви взасос к азиатам Вы находитесь не в одной из азиатских стран, а в России?В Азии Вы смогли бы в полной мере(на своей шкуре) почувствовать ответную любовь азиатов к Вам, они бы Вас там хорошо &quot;приласкали,&quot;на своей территории, и Вы бы им выразили своё прекрасное к ним отношение, а тут-Ваш глас вопиющего в пустыне, люди с Вами не согласны.
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3 час.
Alex Nемо
Татьяна, ну вы право как маленькая. Этот кадр уже давно здесь всем известен своими провокациями и русофобскими комментариями. Не тратьте на него ваше время и нервы. Игнорируйте!
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2 час.
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