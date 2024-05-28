Артиллеристы-десантники орудием 2С9 «Нона-С» уничтожили группу пехоты ВСУ в ДНР

Артиллерийские подразделения 120-миллиметровых самоходных орудий 2С9 «Нона-С» гвардейского Костромского артиллерийского полка Ивановского гвардейского соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) уничтожили группу пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в укрытии на восточной окраине Часова Яра в Донецкой Народной Республике (ДНР).
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