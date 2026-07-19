Специалистов в области медицинской биофизики начнут готовить в Иванове в рамках проекта кампуса «БИМ»

Подписание трехстороннего соглашения о запуске новой образовательной программы «Медицинская биофизика» между Ивановским государственным энергетическим университетом и Ивановским государственным медицинским университетом состоялось 15 июля на площадке индустриального партнера - компании «Нейрософт».
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