Знакомство по объявлению

ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫЗнакомство по объявлениюЯ уже настолько немолода, что ещё помню знакомства по объявлениям в газете. И более того: я по этим объявлениям знакомилась.Вернуться к статье82НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьТатьяна ЛиКлассно написано, автор- талант!!!!))))Элина МорозоваУ нее много таких забавных рассказорв..Татьяна ЛиГде-то можно прочесть?)Элина МорозоваНа Дзэне у нее свой блог. Только забыла имя автора. Если найду , то напишу. Жаль, что здесь нет ссылки на источник.Татьяна ЛиСпасибо)Василий ГорбатовОдно слово: "Молодец!"ДенисДима сбежал, а варёные яички её не радуют, в чём молодец?ВБВадим БеловОтлично!!! Интересно было бы почитать в том же духе ещё что-нибудь из сочинений этого автора. Тоже пишу юмористические рассказы из ситуаций своей жизни.Комментировать
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