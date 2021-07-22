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Знакомство по объявлению

Знакомство по объявлению

Я уже настолько немолода, что ещё помню знакомства по объявлениям в газете. И более того: я по этим объявлениям знакомилась.

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Татьяна Ли
Классно написано, автор- талант!!!!))))
Элина Морозова
У нее много таких забавных рассказорв..
Татьяна Ли
Где-то можно прочесть?)
Элина Морозова
На Дзэне у нее свой блог. Только забыла имя автора. Если найду , то напишу. Жаль, что здесь нет ссылки на источник.
Татьяна Ли
Спасибо)
Василий Горбатов
Одно слово: "Молодец!"
Денис
Дима сбежал, а варёные яички её не радуют, в чём молодец?
Вадим Белов
Отлично!!! Интересно было бы почитать в том же духе ещё что-нибудь из сочинений этого автора. Тоже пишу юмористические рассказы из ситуаций своей жизни.

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