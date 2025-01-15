Нейрогармониум, или как звучит мозг

Визуализация данных - прекрасный источник вдохновения для science art. В Музее современного искусства PERMM сейчас выставляют еще более художественное воплощение методики, похожей на Лица Чернова, - нейрогармониум.
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