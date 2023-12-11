Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Расчет автоматического «Василька» сорвал ротацию ВСУ в районе Торского выступа

Расчет автоматического «Василька» сорвал ротацию ВСУ в районе Торского выступа

Минометные расчеты гвардейского мотострелкового полка группировки войск «Центр» сорвали ротацию подразделений вооруженных формирований украинских националистов и отбили очередную атаку противника в районе Торского выступа на Краснолиманском направлении.

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