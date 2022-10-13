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Американское издание: Любой инцидент с американской знаменитостью на Украине власти США могут воспринять как повод для вступления в войну

Американское издание: Любой инцидент с американской знаменитостью на Украине власти США могут воспринять как повод для вступления в войну

В американском издании Federalist вышла статья обозревательницы Джордан Бойд, которая прокомментировала поездки различного рода голливудских знаменитостей на Украину.

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