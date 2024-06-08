Найдено тело последнего из четырех студентов, утонувших в Великом Новгороде

В Великом Новгороде найдено тело последнего из четырех студентов из Индии, утонувших в реке Волхове. Об этом в субботу сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу следственного управления Следственного комитета по Новгородской области.
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