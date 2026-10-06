МИД РФ предупредил Армению о риске лишиться льготной цены на газ

Главное в тезисах: Ультиматум по-союзнически: директор четвёртого департамента стран СНГ МИД РФ Михаил Калугин прямо увязал сохранение льготной цены на газ для Армении с сохранением её союзнического статуса в отношениях с Москвой.
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