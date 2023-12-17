Ротенберг встретился с вице-президентами Федерации хоккея Турции: «Думаем о развитии хоккея 24/7. Будем делать совместные программы – это важно для популяризации хоккея в мире»

После матча Кубка Первого канала «Россия 25» – Беларусь (5:3) в Санкт-Петербурге, в Ледовом дворце, состоялась встреча первого вице-президента ФХР, главного тренера «России 25» Романа Ротенберга с вице-президентами Федерации хоккея Турции: Бураком Индже и Ирфаном Курудиреком.
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