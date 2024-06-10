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Загадка древних технологий: Антикитерский механизм

Загадка древних технологий: Антикитерский механизм

Содержание  Продолжение истории: Судьба Антикитерского механизма   Кто мог сделать такой механизм? (неожиданно)   Национальный археологический музей в Афинах:   Посещение Антикитерского Механизма   Заключение   Дополнительно   Представьте себе артефакт, который на тысячелетие опередил своё время.

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