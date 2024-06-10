Загадка древних технологий: Антикитерский механизм

Содержание Продолжение истории: Судьба Антикитерского механизма Кто мог сделать такой механизм? (неожиданно) Национальный археологический музей в Афинах: Посещение Антикитерского Механизма Заключение Дополнительно Представьте себе артефакт, который на тысячелетие опередил своё время.