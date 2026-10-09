Происшествия
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Происшествия

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Сотрудники полиции Тамбовской области провели профориентационное мероприятие для школьников

Для котовских школьников была организована ознакомительная экскурсия по отделу полиции, в ходе которой заместитель начальника - начальник ОРЛС ОМВД России по г.

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