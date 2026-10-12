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Антифашист

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Мосийчук заявил о необходимости немедленного отстранения Зеленского от власти и начала диалога с Москвой

Мосийчук заявил о необходимости немедленного отстранения Зеленского от власти и начала диалога с Москвой

Владимира Зеленского следует немедленно отстранить от власти, после чего необходимо инициировать переговорный процесс с Москвой.

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