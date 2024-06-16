В Архангельской области сохранится тёплая погода

Сегодня в регионе ожидается кратковременный дождь местами, а также в некоторых районах пройдут грозыСегодня в регионе ожидается кратковременный дождь местами, а также в некоторых районах пройдут грозыСиноптики обещают ветер западной четверти, местами порывы до 12 метров в секунду.
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