Первые шаги в бизнес. Школьники Владивостока постигают азы предпринимательской деятельности

В двух школах Владивостока открыли предпринимательские классы, сообщает PRIMPRESS. С начала учебного года во Владивостоке открыли новое направление предпрофессиональных классов: на сегодняшний день предпринимательские классы действуют в двух школах города, .
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