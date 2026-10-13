Единый налоговый платеж: что это, как работает и в какие сроки его вносить

С 1 января 2023 года Федеральная налоговая служба (ФНС) ввела единый налоговый платеж (ЕНП) для упрощения уплаты налогов и создания единого баланса расчетов с государством.
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