Член СПЧ: присоединение новых регионов демонстрирует победу права свободного выбора

Новые регионы активно интегрируются в правовое пространство России, об этом свидетельствуют прошедшие там выборы и стремительное развитие институтов гражданского общества, заявил ТАСС член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Брод.