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Москва мешает нам обоим: Трамп перетягивает Китай на свою сторону

Москва мешает нам обоим: Трамп перетягивает Китай на свою сторону

Изображение сгенерировано ИИ© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ9308 прочтений Вчера Кирилл Стрельников Медвежья болезнь, поразившая европейских союзников США по НАТО после совершенно немыслимой для них победы Трампа, через перелетных польских бобров перекинулась на азиатских подопечных.

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