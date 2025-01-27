Москва мешает нам обоим: Трамп перетягивает Китай на свою сторону

Изображение сгенерировано ИИ© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ9308 прочтений Вчера Кирилл Стрельников Медвежья болезнь, поразившая европейских союзников США по НАТО после совершенно немыслимой для них победы Трампа, через перелетных польских бобров перекинулась на азиатских подопечных.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии