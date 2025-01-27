Москва мешает нам обоим: Трамп перетягивает Китай на свою сторону

Изображение сгенерировано ИИ© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ9308 прочтений Вчера Кирилл Стрельников Медвежья болезнь, поразившая европейских союзников США по НАТО после совершенно немыслимой для них победы Трампа, через перелетных польских бобров перекинулась на азиатских подопечных.