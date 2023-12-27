Ивлеева попросила второй шанс у россиян

Блогер Анастасия Ивлеева, организовавшая в клубе «Мутабор» вечеринку с дресс-код almost naked («почти голый»), опубликовала в инстаграме два ролика с извинения за мероприятие, охарактеризовав их «криком души», который ни с кем не согласовывала.
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