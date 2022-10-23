НХЛ. «Эдмонтон» проиграл «Сент-Луису», «Вашингтон» одолел «Лос-Анджелес», «Вегас» против «Колорадо»

«Бостон» победил «Миннесоту» (4:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ. «Эдмонтон» проиграл «Сент-Луису» (0:2), «Питтсбург» взял верх над «Коламбусом» (6:3), «Вашингтон» одолел «Лос-Анджелес» (4:3), «Вегас» встречается с «Колорадо».
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