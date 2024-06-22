В ДНР утвердили масштабные инвестиционные проекты на 157 млрд рублей

Инвестиционный комитет Донецкой Народной Республики утвердил 61 масштабный инвестиционный проект на сумму в размере почти 157 млрд рублей, сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на пресс-службу Корпорации развития Донбасса.
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