Володин заявил, что в России с начала проведения спецоперации приняли 192 федеральных закона для противодействия санкциям

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил утром в пятницу, 21 июля, что в России с начала проведения специальной военной операции были приняты 192 федеральных закона для противодействия санкциям.
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