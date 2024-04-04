В 2024 году Самара планирует принять более 2 млн туристов. Для этого в городе откроют около 214 отелей, санаториев и хостелов, большинство из которых расположено в историческом центре, сообщает "Самара-ГИС".
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