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“Фактов привести не могут, да и не пытаются”: Лавров о заявлениях Запада о якобы поставках иранских беспилотников в Россию

“Фактов привести не могут, да и не пытаются”: Лавров о заявлениях Запада о якобы поставках иранских беспилотников в Россию

Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что все заявления Запада о том, что Иран якобы поставляет в Россию беспилотники своего производства, так и остались без доказательств.

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