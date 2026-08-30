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ТАСС

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Песков: Белоруссия чутко реагирует на потребности России в поставках топлива

Песков: Белоруссия чутко реагирует на потребности России в поставках топлива

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Россия признательна Белоруссии за поставки бензина с белорусских НПЗ. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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