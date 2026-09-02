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Рязанские новости

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Рязанская область получит 34,8 млн рублей на развитие экспорта

Рязанская область получит 34,8 млн рублей на развитие экспорта

Рязанская область получит 34 млн 767,7 тысяч рублей на развитие экспорта. Об этом сообщил председатель Комитета Госдумы по бюджету и налогам, депутат от региона Андрей Макаров.

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