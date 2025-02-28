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Свежие комментарии

  • vitaliy03
    Богу богово. А каким боком здесь Зеленский? Такие решения ОН принимает!? Он хоть знает дорогу в церковь? Зеленскому з...Зеленский перенес...

Тюменская компания нарушила закон, запустив более 529 гектаров земли

Тюменское ООО «АП Продукт» нарушило обязательные требования земельного законодательства РФ. Компания запустила четыре земельных участка на более, чем на 529 гектаров земли — там все заросло сорняками и кустарниками.

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