Тюменская компания нарушила закон, запустив более 529 гектаров земли

Тюменское ООО «АП Продукт» нарушило обязательные требования земельного законодательства РФ. Компания запустила четыре земельных участка на более, чем на 529 гектаров земли — там все заросло сорняками и кустарниками.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии